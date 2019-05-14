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НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

Новости » Общество    14.05.2019 - 13:59
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии
Иллюстрационное фото (РБК-Украина)

Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Национальной гвардии Украины, а также в ряде частных компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Как отмечается, следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Национальной гвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн.

Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров CАП. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 мая детективы Национального антикоррупционного бюро и следователи Государственного бюро расследований провели обыски по месту работы отдельных должностных лиц областного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Кроме того, сотрудники НАБУ завершили служебное расследование по делу о коррупции в оборонной сфере.  В ходе следствия, директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Головного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.

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