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НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії

Новини » Суспільство    14.05.2019 - 13:59
НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії
Иллюстрационное фото (РБК-Україна)

Слідча дія санкціоновано і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснюють обшуки за місцем роботи та проживання окремих посадових осіб Національної гвардії України, а також у ряді приватних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ Facebook.

Як наголошується, слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Національної гвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснюють з грудня 2017 року.

Обшуки проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 травня детективи Національного антикорупційного бюро і слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб обласного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Крім того, співробітники НАБУ завершили службове розслідування у справі про корупцію в оборонній сфері. У ході слідства, директор НАБУ Артем Ситник відсторонив від посадових обов'язків керівника Головного підрозділу детективів і двох детективів цього підрозділу.

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