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НАБУ обыскивает место работы служащих ГФС Львовской области

Новости » Происшествия    03.05.2019 - 23:58
НАБУ обыскивает место работы служащих ГФС Львовской области
Иллюстративное фото (twitter.com.nab_ukr)

Следственное действие является санкционированным в рамках расследования дела о взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и следователи Госбюро расследований (ГБР) проводят обыски по месту работы отдельных должностных лиц облуправления Государственной фискальной службы во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что обыски вечером в пятницу, 3 мая, начались под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры Украины. Обыски проводятся также в ряде компаний.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные", - говорится в сообщении НАБУ.

Также в пресс-службе добавили, что предварительная правовая квалификация - ст. 205 ч.2 (фиктивное пидприемницво, что повлекло убытки) и 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

НАБУ обыскивает место работы служащих ГФС Львовской области

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате 38 млн гривен двум должностным лицам Главного управления ДФС в Днепропетровской области.

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