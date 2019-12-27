НАБУ проводит обыски в Администрации морских портов Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в помещениях государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц "АМПУ" при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных предпочтений иностранной компании.

Обыски также проходят в филиалах госпредприятия и по месту жительства должностных лиц "АМПУ" в Киеве, Одессе и Одесской области.

"Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в марте 2019 года НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска из-за приобретение АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски в Одесском морском порту в связи с заключением финансовой сделки, которая нанесла ущерб государство на более 54 млн гривен.