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НАБУ проводит обыски в морском порту Бердянска

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 13:06
НАБУ проводит обыски в морском порту Бердянска
Иллюстративное фото (из открытых источников)

НАБУ проводят обыски из-зая приобретение АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен

В морском порту Бердянска сотрудники НАБУ проводят обыски. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Бердянск 24" со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Издание пишет, что НАБУ заинтересовала документация администрации морских портов Украины, что касается приобретения автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

В АМПУ отметили, что по состоянию на 26 марта 2019 года Бердянска филиал ГП АМПУ не подписывала с поставщиком, который был определен на открытом тендере, документов о приеме техники. Поэтому его обязанности по договору не могут считаться выполненными. Автокран фактически находится на территории предприятия, но еще не введен в эксплуатацию.

Напомним, ранее был вручен обвинительный акт семи подозреваемым в завладении 247 млн гривен ГП "Администрация морских портов Украины".

До этого Хозяйственный суд города Киева 18 июля 2018 года своим решением признал недействительным договор между АМПУ и ООО "Техморгидрострой Николаев" на сумму 712 млн гривен. Договор между АПМУ и частным обществом заключался на проведение дноуглубительных работ в портах Украины.

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