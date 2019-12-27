НАБУ проводить обшуки в Адміністрації морських портів України

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки в приміщеннях державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що обшуки проводяться в рамках розслідування можливих зловживань посадових осіб "АМПУ" при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних переваг іноземної компанії.

Обшуки також проходять у філіях держпідприємства і за місцем проживання посадових осіб "АМПУ" у Києві, Одесі та Одеській області.

"Попередня правова кваліфікація - 2 ч. ст. 364 Кримінального кодексу України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, в березні 2019 року НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська з-за придбання АМПУ автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в кінці листопада Служба безпеки України провела обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням фінансової операції, яка завдала шкоди державу на понад 54 млн гривень.