НАБУ проводило следственные действия с Коломойским по делу ПриватБанка

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Олигарх был допрошен детективами НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Сытника.

Директор отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранителей США о помощи в расследовании дел против Коломойского.

В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.

"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил он.