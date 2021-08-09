НАБУ проводило следственные действия с Коломойским по делу ПриватБанка

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Олигарх был допрошен детективами НАБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Сытника.
Директор отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранителей США о помощи в расследовании дел против Коломойского.
В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.
"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил он.
Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета "болезненно ударило" по этому делу.
Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.