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НАБУ проводило слідчі дії з Коломойським у справі ПриватБанку

Автор: Олег Черниш

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що його відомство проводило слідчі дії з колишнім співвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Олігарх був допитаний детективами НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ситника.

Директор відмовився повідомити, чи отримувало НАБУ запит від правоохоронців США про допомогу в розслідуванні справ проти Коломойського.

У той же час, Ситник зазначив, що бізнесмен був допитаний детективами.

"Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії", - повідомив він.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про скасування заочного арешту екс-голови ПриватБанку Олександра Дубілета "болісно вдарило" по цій справі.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

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