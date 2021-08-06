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Сытник о расследовании хищений в Приватбанке: решение ВАКС болезненно ударило по делу

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Пятница 06 августа 2021 11:48
Сытник о расследовании хищений в Приватбанке: решение ВАКС болезненно ударило по делу Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы Приватбанка Александра Дубилета "болезненно ударило" по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Сытника на координационном совещании правоохранителей.

Глава НАБУ выразил обеспокоенность решением апелляции ВАКС отменить заочный арест Дубилета.

Это, по его словам, мешает дальнейшему расследованию дела.

"Это решение Апелляционной палаты ВАКС болезненно ударило по делу", - заявил Сытник.

Отмена заочного ареста подозреваемого связана с пробелами в Уголовном процесуальном кодексе, касаемого международного розыска.

Сытник также отметил, что дело Приватбанка - "чрезвычайно сложное" и в нем замешаны влиятельные люди, имена которых "и так все знают".

Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Как известно, избрание Дубилету меры пресечения в виде заочного ареста позволило Специализированной антикоррупционной прокуратуре попросить Интерпол о международном розыске главы ПриватБанка.

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ПриватБанк Артем Сытник
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