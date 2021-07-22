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Дело ПриватБанка: суд отменил заочный арест Дубилета

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Киев, Четверг 22 июля 2021 15:24
Дело ПриватБанка: суд отменил заочный арест Дубилета Фото: Александр Дубилет, экс-глава Приватбанка (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд постановил вновь рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВАКС.

Апелляционная палата рассмотрела жалобу адвокатов Дубилета на решение следственного судьи ВАКС от 2 июня 2021 года, которым экс-главе ПриватБанка был избран заочный арест.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников, отменила постановление следственного судьи от 02.06.2021 и постановила новое решение, которым назначила рассмотрение ходатайства следственным судьей в суде первой инстанции", - сообщили в Апелляционной палате.

Это постановление апелляционной палаты ВАКС не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента провозглашения.

Как известно, Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн гривен ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением. Растрата средств была совершена накануне национализации ПриватБанка.

Напомним, избрание Дубилету меры пресечения в виде заочного ареста позволило Специализированной антикоррупционной прокуратуре попросить Интерпол о международном розыске главы ПриватБанка.

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Александр Дубилет ПриватБанк арест Суд
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