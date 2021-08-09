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НАБУ проводило следственные действия с Коломойским по делу ПриватБанка

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Понедельник 09 августа 2021 12:00
НАБУ проводило следственные действия с Коломойским по делу ПриватБанка Фото: Игорь Коломойский был допрошен детективами НАБУ (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Олигарх был допрошен детективами НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Сытника.

Директор отказался сообщить, получало ли НАБУ запрос от правоохранителей США о помощи в расследовании дел против Коломойского.

В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами.

"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил он.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета "болезненно ударило" по этому делу.

Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

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