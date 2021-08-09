НАБУ проводило слідчі дії з Коломойським у справі ПриватБанку

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що його відомство проводило слідчі дії з колишнім співвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Олігарх був допитаний детективами НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ситника.

Директор відмовився повідомити, чи отримувало НАБУ запит від правоохоронців США про допомогу в розслідуванні справ проти Коломойського.

У той же час, Ситник зазначив, що бізнесмен був допитаний детективами.

"Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії", - повідомив він.