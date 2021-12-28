НАБУ проверит семейный энергетический бизнес руководителя "Гарпока"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Facebook .

"Факты, которые были установлены нашей парламентской ВСК, должны немедленно расследовать правоохранители, а виновные должны понести наказание. Коротко напомню: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" господин Пилипенко имеет непосредственное отношение к как минимум двум проектам в "зеленой" энергетике. Это значит, что руководитель государственной компании сам у себя покупает электроэнергию и сам себе за нее платит", - сообщил нардеп.

По его словам, в этой схеме вся классика украинской коррупции - компании, которые получат средства от госпредприятия, оформлены на ближайших родственников руководителя этого госпредприятия.

"Ожидаю немедленной реакции НАБУ. О результатах сразу сообщу вам", - подчеркнул нардеп.