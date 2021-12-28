НАБУ перевірить сімейний енергетичний бізнес керівника "Гарпоку"

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з вимогою розслідувати конфлікт інтересів керівника ДП "Гарантований покупець» Андрія Пилипенка через його сімейний енергетичний бізнес.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його звернення в Facebook .

"Факти, що були встановлені нашою парламентською ТСК, мають негайно розслідувати правоохоронці, а винні мають понести покарання. Коротко нагадаю: керівник ДП "Гарантований покупець" пан Пилипенко має безпосереднє відношення до як мінімум двох проектів у "зеленій" енергетиці. Це означає, що керівник державної компанії сам у себе купує електроенергію і сам собі за неї платить", - повідомив нардеп.

За його словами, в цій схемі вся класика української корупції - компанії, які отримають кошти з держпідприємства, оформлені на найближчих родичів керівника такого держпідприємства.

"Очікую негайної реакції НАБУ. Про результати одразу повідомлю вам", - наголосив нардеп.