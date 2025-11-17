ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

НАБУ просить закрити "діру" в реєстрах на тлі операції "Мідас"

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 12:30
UA EN RU
НАБУ просить закрити "діру" в реєстрах на тлі операції "Мідас" Фото: Семен Кривонос (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Голова НАБУ Семен Кривонос заявив про тиск на детективів та спроби саботувати розслідування, пов’язані з діяльністю окремих фігурантів кримінальних проваджень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.

За його словами, невідомі особи відстежували співробітників НАБУ через систему "Безпечне місто" та отримували доступ до внутрішніх реєстрів. Кривонос підкреслив, що детективи, які працювали біля одного з офісів, були "відстежені кимось незрозумілим", а самі фігуранти мали інформацію про їхні пересування.

Також, за його словами, тривалий час залишається відкритою проблема доступу сторонніх осіб до судових ухвал.

"Працівники інших правоохоронних органів серфлять по нашим ухвалам і дивляться, на кого ми взяли обшук. Судді регіональних судів можуть спокійно подивитися ухвалу ВАКС. Ми просили закрити цю діру - вона ж така сама і в них", - заявив Кривонос.

Голова НАБУ також розповів, що особи, які зламали реєстр і відстежували матеріали бюро, тепер нібито отримують "колективний захист" під час експертиз.

Кривонос наголосив, що кожна спроба тиску або саботажу розслідувань буде публічно оприлюднена, а всі причетні до незаконних дій понесуть відповідальність.

"Кожна спроба саботувати це розслідування з будь-якого боку буде оприлюднена. Я просто всіх інформую про цю історію. А тих всіх, хто вчиняв злочин в результаті домагання цьому угрупуванню понесуть відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Однак наразі відомо, що двом фігурантам справи - Тимуру Міндічу та Олександру Цукерману вдалось залишити Україну напередодні обшуків у них.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

Влітку цього року Рада ухвалила закон, що суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, але розширює функції генерального прокурора. Президент Володимир Зеленський підписав документ у той же день, а вже 23 липня той набрав чинності.

Однак даний документ викликав активну реакцію громадськості: у різних містах України відбулися акції протесту.

Б більше, вже 24 липня, Зеленський подав у Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи. Документ передбачає, що співробітники НАБУ, та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України НАБУ Корупція Офіс Генпрокурора
Новини
ППО, ракети та літаки. Зеленський у Франції укладе "історичну угоду", - Reuters
ППО, ракети та літаки. Зеленський у Франції укладе "історичну угоду", - Reuters
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського