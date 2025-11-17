ua en ru
НАБУ просит закрыть "дыру" в реестрах на фоне операции "Мидас"

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 12:30
НАБУ просит закрыть "дыру" в реестрах на фоне операции "Мидас" Фото: Семен Кривонос (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Глава НАБУ Семен Кривонос заявил о давлении на детективов и попытках саботировать расследования, связанные с деятельностью отдельных фигурантов уголовных производств.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности.

По его словам, неизвестные лица отслеживали сотрудников НАБУ через систему "Безопасный город" и получали доступ к внутренним реестрам. Кривонос подчеркнул, что детективы, которые работали возле одного из офисов, были "отслежены кем-то непонятным", а сами фигуранты имели информацию об их передвижениях.

Также, по его словам, длительное время остается открытой проблема доступа посторонних лиц к судебным постановлениям.

"Работники других правоохранительных органов серфят по нашим определениям и смотрят, на кого мы взяли обыск. Судьи региональных судов могут спокойно посмотреть определение ВАКС. Мы просили закрыть эту дыру - она же такая же и у них", - заявил Кривонос.

Глава НАБУ также рассказал, что лица, которые взломали реестр и отслеживали материалы бюро, теперь якобы получают "коллективную защиту" во время экспертиз.

Кривонос подчеркнул, что каждая попытка давления или саботажа расследований будет публично обнародована, а все причастные к незаконным действиям понесут ответственность.

"Каждая попытка саботировать это расследование с любой стороны будет обнародована. Я просто всех информирую об этой истории. А тех всех, кто совершал преступление в результате домогательства этой группировке понесут ответственность", - добавил он.

Напомним, недавно НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Однако пока известно, что двум фигурантам дела - Тимуру Миндичу и Александру Цукерману удалось покинуть Украину накануне обысков у них.

Ограничение полномочий НАБУ и САП

Летом этого года Рада приняла закон, существенно ограничивающий полномочия НАБУ и САП, но расширяющий функции генерального прокурора. Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля тот вступил в силу.

Однако данный документ вызвал активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.

Более того, уже 24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы. Документ предусматривает, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

