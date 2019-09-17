НАБУ прокомментировало обыски на Криворожской теплоцентрали

Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Расследования проводятся относительно хищения более 80 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) подтвердило проведение обысков в помещениях АТ "Криворожская теплоцентраль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что обыски на предприятии проводятся в связи с подозрениями в расхищении государственных средств.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется при расследовании фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму более 80 млн гривен", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что расследование указанных фактов осуществляют с января 2019 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191(присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, в который входит "Криворожская теплоцентраль".

Также в августе 2018 года прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия "Криворожская теплоцентраль".