НАБУ прокоментувало обшуки на Криворізької теплоцентралі

Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Розслідування проводяться щодо розкрадання понад 80 млн гривень

Національне антикорупційне бюро розслідувань (НАБУ) підтвердило проведення обшуків у приміщеннях АТ "Криворізька теплоцентраль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Повідомляється, що обшуки на підприємстві проводяться у зв'язку з підозрами у розкраданні державних коштів.

"Слідча дія санкціоновано і здійснюється при розслідуванні фактів зловживань посадових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій "Криворізької теплоцентраллю" на загальну суму понад 80 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що розслідування зазначених фактів здійснюють з січня 2019 року. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191(привласнення або розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році, в який входить "Криворізька теплоцентраль".

Також у серпні 2018 року прокуратура Дніпропетровської області направила в суд обвинувальний акт у стосовно колишнього виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства "Криворізька теплоцентраль".