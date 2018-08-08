В суд направлено обвинение в отношении и.о. гендиректора ГП "Криворожская теплоцентраль"

Из-за махинаций бюджетные предприятия, учреждения и организации безосновательно перечислили ТЭЦ более 5,7 млн гривен

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия "Криворожская теплоцентраль". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Обвинение направлено в суд по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия).

Сообщается, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, подписал документы о необходимости получения предприятием средств субвенции, выделенной из госбюджета, включив туда завышенные расходы на горюче-смазочные материалы, амортизационные расходы и сверхнормативные потери тепловой энергии в сетях. Однако директор достоверно знал, что включенные им в субвенцию расходы не подтверждены данными бухгалтерского учета. Таким образом, предприятию безосновательно перечислили свыше 4,2 млн гривен бюджетных средств.

Кроме того, и.о. гендиректора дважды своевременно не согласовал и не подписал инвестиционную программу предприятия, в которой не представлено в полном объеме обоснование стоимости запланированных мероприятий и завышен объем финансирования амортизационных отчислений, а также не предоставлено решение органа местного самоуправления о согласовании указанной программы.

"Несмотря на то, что инвестиционная программа предприятия на 2014-2016 годы утверждена не была, инвестиционную составляющую включили в структуру тарифа, из-за чего потребители - бюджетные предприятия, учреждения и организации - безосновательно перечислили ТЭЦ более 5,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, Кабинет министров опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, в который входит "Криворожская теплоцентраль". Ранее агентство сообщало, что в начале мая правительственный комитет по экономической политике утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.