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НАБУ проводит обыски в "Криворожская теплоцентраль"

Новости » Общество    17.09.2019 - 14:54
НАБУ проводит обыски в "Криворожская теплоцентраль"
Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Причину обысков пока не называют

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) проводят обыски на территории АТ "Криворожская теплоцентраль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской".

Как сообщается, детективы осмотрели кабинет директора, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел.

Причина, по которой детективы НАБУ проводят обыски на предприятие, пока не сообщается.

"Сейчас здесь НАБУ проводит следственный действия. Больше никакой информации пока я не могу предоставить", - заявил детектив НАБУ Николай Карась.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, информация по обыску уточняется.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, в который входит "Криворожская теплоцентраль".

Кроме того, в августе 2018 года прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия "Криворожская теплоцентраль".

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