Кабмин опубликовал окончательный список объектов большой приватизации на 2018 год

Из окончательного списка приватизации исключили три предприятия

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году. Документ размещен на сайте правительства.

В распоряжении отмечается, что в перечень вошли 23 объекта большой приватизации. В частности, пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго"; четыре теплогенерирующих предприятия: "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", а также компания "Центрэнерго". Также в перечень вошли предприятие "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод", "Одесский припортовый завод", "Сумыхимпром", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Президент-Отель", ОАО "Ориана", ЧАО "Индар", "Украгролизинг".

Подчеркнем, что из списка исключили три предприятия - "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд" и "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины". Отметим, что на заседании 10 мая правительство утвердило перечень большой приватизации из 26 объектов, в который эти предприятия были включены.

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что завод "Турбоатом" не будет приватизирован.