В НАБУ прокомментировали расследование о действиях замглавы АП Филатова

Речь идет об электронной декларации чиновника

Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследовать уголовное производство в отношении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова в отношении возможного незаконного обогащения чиновника. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дело касается электронной декларации чиновника.

"На счет производства в отношении Филатова, оно расследуется и там почему-то появилась информация, что мы отказались регистрировать. Потом появилась информация, что мы все таки расследуем. Это дело как раз из серии электронного декларирования. Конечно будет принято законное решение. Пока расследование продолжается", - сообщил Сытник.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ получило доступ к телефону Анны Бабич - гражданской жены заместителя главы Администрации президента (АП) Украины Алексея Филатова в рамках расследования возможного незаконного обогащения чиновника.

Детективы НАБУ в рамках расследования'выяснили, что сейчас проверяется законность получения Филатовым в собственность в течение 2014-2018 годов активов в значительном размере.

Отметим, с 15 февраля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова.