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НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника глави АП

НовиниПолітика    13.06.2018 - 11:20
Фото: Олексій Філатов (president.gov.ua)
Фото: Олексій Філатов (president.gov.ua)

У коментарі "РБК-Україна", Олексій Філатов не підтвердив і не спростував цю інформацію

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)  проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.  Про це пише "Слово і Діло" з посиланням на джерела в прес-службі НАБУ.

"Починаючи з 15 лютого детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України. Усі матеріали й звернення з цієї теми, що надійшли після 15 лютого, долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки в межах досудового розслідування за вказаним фактом, про що заявники повідомляються письмово", - зазначили у відомстві.

За інформацією видання, йдеться про заступника голови АП Олексія Філатова. Вказане кримінальне провадження було порушене за заявою громадської організації.

Окрім того, зазначається, що журналістське розслідування Bihus.info було долучене до матеріалів справи щодо Філатова, а саме того факту, що в декларації заступника голови АП не вказані його син, цивільна дружина Анна Бабич та її юридична компанія Aequo.

Разом з тим, на питання журналіста "РБК-Україна", Філатов не підтвердив і не спростував цю інформацію. І порадив написати йому офіційний запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАБУ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом декларування недостовірної інформації переможцем в конкурсі на посаду судді в палаті Касаційного цивільного суду в новому Верховному суді, суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Ольгою Ступак.

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Теги публікації: коррупция, НАБУ, Борис Філатов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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