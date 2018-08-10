У НАБУ прокоментували розслідування про дії заступника голови АП Філатова 

Справа стосується електронної декларації чиновника

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідувати кримінальне провадження щодо заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова стосовно можливого незаконного збагачення посадовця. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справа стосується електронної декларації чиновника.

"На рахунок провадження стосовно Філатова, воно розслідується і там чомусь з’явилась інформація, що ми відмовились реєструвати. Потім з'явилась інформація, що ми все таки розслідуємо. Ця справа якраз із серії електронного декларування. Звичайно буде прийнято законне рішення. Поки що розслідування триває", - повідомив Ситник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ отримало доступ до телефону Анни Бабич - цивільної дружини заступника глави Адміністрації президента (АП) України Олексія Філатова у рамках розслідування можливого незаконного збагачення посадовця.

Детективи НАБУ в рамках розслідування з'ясували, що наразі перевіряється законність отримання Філатовим у власність протягом 2014-2018 років активів у значному розмірі.

Зазначимо, з 15 лютого 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова.