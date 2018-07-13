НАБУ дали доступ до телефону цивільної дружини заступника глави АП Філатова

Бюро припускає, що Філатов передав активи своїй сестрі та цивільній дружині

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало доступ до телефону Анни Бабич - цивільної дружини заступника глави Адміністрації президента (АП) України Олексія Філатова у рамках розслідування можливого незаконного збагачення посадовця. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Зазначається, що детективи НАБУ в рамках розслідування з'ясували, що наразі перевіряється законність отримання Філатовим у власність протягом 2014-2018 років активів у значному розмірі.

Доказів, що підтверджують законність походження активів, недостатньо. Крім того, Бюро припускає, що Філатов передав активи своїй сестрі та цивільній дружині.

Так, заступник глави АП Філатов не вказав у декларації свою цивільну дружину Анну Бабич, їхню спільну дитину, а також її майно загальною вартістю 6,51 мільйона гривень.

Зокрема, у цій справі детективи допитали одного зі свідків, який розповів про зняття заступником глави АП з депозитного рахунку Альфа-Банку його сестри 803,8 тисяч доларів на підставі відповідної судової ухвали. У НАБУ припускають, що це могли бути гроші самого Філатова.

Бюро також має дані, що Бабич є співзасновницею ТОВ "Екво", розмір статутного внеску до якого205 440 гривень. Також у власності Бабич автомобіль Porsche Macan 2016 року випуску та дві квартири в Києві.

За даними системи "Аркан", також зафіксовано 57 фактів спільного перетину державного кордону України Бабич і Філатовим у різних напрямках у період з 2012 по 2018 рік. У тому числі, протягом 2017 року вони разом перетинали кордон двічі, у 2018 році - п'ять разів.

Посилаючись на дані двох громадських організацій, відомо, що наразі Філатов проживає разом із цивільною дружиною та їх спільною дитиною за місцем проживання заступника голови АП. Зазначена інформація долучена до справи. Крім того, згідно з реєстром шлюбів, Філатов дійсно записаний батьком зазначеного дитини, а Анна Бабич - матір'ю.

"У зв'язку із цим, детективи вирішили підтвердити або спростувати факт спільного проживання Філатова з Бабич, отримавши доступ до мобільного номеру цивільної дружини заступника глави АП. Вказаний доступ надасть інформацію про місце перебування Бабич за період з липня 2014 року до 2018 року під час телефонних дзвінків, SMS-листування, виходу в інтернет тощо", - повідомили в НАБУ.

Заслухавши доводи детективів Бюро, суддя Солом'янського районного суду Києва ухвалив задовольнити клопотання про доступ до телефону Бабич.

Нагадаємо, з 15 лютого 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова.