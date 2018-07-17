У НАБУ прокоментували напад невідомих на їхню будівлю

У відомстві додали, що не виключають, що сьогоднішні події “є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил”

Національне антикорупційне бюро України не виключає, що напад на будівлю відомства є спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

Відомство зазначає, що 17 липня 2018 року під час акції протесту між 11:00 і 12:00 годинами дня невідомі увірвалася до будівлі НАБУ. Спочатку вони потрапили до громадської приймальні, щоб передати звернення.

"У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися у хол НАБУ", - йдеться у повідомленні.

НАБУ зазначає, що поліція, яка була поруч не заважала цим діям. Тільки після того, як протестувальники почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і попросили їх вийти.

У відомстві додали, що не виключають, що сьогоднішні події "є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил".

"Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ - народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем Міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції відносно правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС. Також НАБУ має підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду", - заявили у відомстві.

В НАБУ також нагадали, що минулого тижня стало відомо про рішення прокурора САП закрити справу щодо екс-заступника міністра внутрішніх справ та близького родича очільника МВС.

"Йдеться про так звану "справу рюкзаків". НАБУ висловило категоричну незгоду з цим рішенням та вважає, що детективи зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду за обвинуваченням у розтраті 14,5 млн гривень бюджетних коштів. Вважаємо, що акція 17 липня є атакою на НАБУ за його принципову позицію в розслідуванні корупції представників правлячої еліти. НАБУ не має жодних ілюзій щодо об’єктивності розслідування Національною поліцією сьогоднішніх подій", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що сьогоднішні акції в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) організував помічник нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея Іван Грабар.

Також у поліції розповіли подробиці інциденту під будівлею НАБУ.

Відзначимо, що сьогодні, 17 липня, у будівлю НАБУ увірвалися невідомі.