В полиции рассказали подробности инцидента под зданием НАБУ

Полиция не зафиксировала грубых нарушений

В результате инцидента под зданием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) никого задержано не было. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель спикера Нацполиции Киева Яна Неруш.

Так, она отметила, что к НАБУ подошла группа людей и разрисовала красной краской табличку на здании.

"У нас информация, что туда не то, что ворвались и разбили мебель, как пишут некоторые источники... Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько, точного количества назвать не могу, человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет", - сказала Неруш.

Отметим, накануне стало известно, что группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщалось, злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания НАБУ.