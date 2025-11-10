НАБУ прийшло з обшуками до Міндіча та Галущенка, - джерела

Спочатку про обшуки у Міндіча повідомили в УП, а згодом написали й про Галущенка. Джерела РБК-Україна підтвердили цю інформацію.

За інформацією джерел, обшук у Тімура Міндіча проходить у Києві. Інших деталей співрозмовники поки не надали.

РБК-Україна звернулося до НАБУ щодо обшуків у Тимура Міндіча, проте поки коментаря не отримало.

Детективи НАБУ також проводять обшуки у міністра Галущенка.

Крім того, про обшуки у Галущенка та в "Енергоатомі" повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"У Германа Галущенко обшук НАБУ. І в "Енергоатомі" говорять теж", - написав він.

Тімур Міндіч

Тімур Міндіч - український бізнесмен і кінопродюсер, один зі співвласників студії "Квартал 95". Відомий у медіа- та бізнес-колах як людина з широкими зв’язками. Зокрема його пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським і політичним колом президента Володимира Зеленського.

Міндіч продюсував кілька українських фільмів, серед яких "Щуролов" та "Укус вовчиці", і має бізнес-активи в медіа, девелопменті та через кіпрські компанії володіє правами на контент за кордоном.

Фото: Тімур Міндіч є співвласником студії "Квартал 95" (з відкритих джерел)

У 2024-2025 роках, за даними ЗМІ, його ім’я почало фігурувати у кількох антикорупційних розслідуваннях, пов’язаних із можливим заволодінням державними коштами. За даними журналістів, Міндіч наразі нібито перебуває за кордоном, а офіційних підтверджень його місця перебування немає.

Герман Галущенко

Герман Галущенко має багаторічний досвід роботи у державному секторі. Він працював у прокуратурі та Міністерстві закордонних справ України, обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) президента та директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

У 2013-2014 роках Галущенко був виконавчим директором із правового забезпечення НАЕК "Енергоатом", а з травня 2020 до квітня 2021 року обіймав посаду віцепрезидента компанії.

Паралельно з державною діяльністю він викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де є доцентом кафедри міжнародного приватного права.

29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила Галущенка міністром енергетики України.