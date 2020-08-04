В НАБУ пожаловались, что глава ОАСК игнорирует повестки на допрос

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя и судей ОАСК в очередной раз вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Все предыдущие вызовы подозреваемые в попытке захвата власти проигнорировали.

Об этом заявили в НАБУ.

Соответствующие повестки в качестве подозреваемых опубликованы на сайте НАБУ. Допросы назначены на 10-11 августа.

"Все предыдущие вызовы девять служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", - заявили в НАБУ.

По мнению детективов, поведение подозреваемых противоречит их заявлениям о желании доказать свою невиновность в суде. В НАБУ отметили, что фигуранты все время продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов.

"В то же время, остальные подозреваемые - двое адвокатов и глава ГСА - появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ. Следовательно, выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - добавили в НАБУ.

Отметим, накануне Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Ему назначили личное обязательство.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

РБК-Украина анализировало записи прослушки одиозных судей, а также разбиралось, планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".