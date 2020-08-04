У НАБУ поскаржилися, що глава ОАСК ігнорує повістки на допит

Главу Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника та суддів ОАСК в черговий раз викликали на допит в Національне антикорупційне бюро. Всі попередні виклики підозрювані у спробі захоплення влади проігнорували.

Про це заявили в НАБУ.

Відповідні повістки в якості підозрюваних опубліковані на сайті НАБУ. Допити призначені на 10-11 серпня.

"Усі попередні виклики дев’ятеро служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів, проігнорували. Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє - 6 разів. Тим самим вони порушили ст. 42 КПК України, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом", - заявили в НАБУ.

На думку детективів, поведінка підозрюваних суперечить їх заявам про бажання довести свою невинність у суді. У НАБУ відзначили, що фігуранти весь час продовжують терміни перебування у відпустках і фактично ховаються від детективів.

"Водночас, інші підозрювані - двоє адвокатів і глава ДСА - з'являються на виклики і контактують з детективами НАБУ. Відтак, виконувати процесуальні обов'язки відмовляються 9 з 12 підозрюваних, більшість з яких - діючі судді ОАСК", - додали в НАБУ.

Відзначимо, напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Йому призначили особисте зобов'язання.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям ОАСК і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

РБК-Україна аналізувало записи прослушки одіозних суддів, а також розбиралося, чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".