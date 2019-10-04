В НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращений о возможной коррупции

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Всем обращениям предоставят правовую оценку

Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за последние две недели получило более 1,7 тыс. обращений о возможной коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Как сообщает, более 960 сообщений поступили по телефону, более 360 - по электронной почте и более 370 - по почте.

Отмечается, что все обращения должным образом зарегистрировали, им предоставят правовую оценку и отправят ответы заявителям.

"На что жалуются? Ненадлежащее досудебное расследование, реализация социальных, трудовых прав и законных интересов, нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства, нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений, вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятия", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

Однако в Бюро подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным НАБУ. То есть возможные преступления совершенные высокопоставленными чиновниками местной общине или интересам государства был нанесен ущерб на более чем 960 тыс. гривен.

"Что касается остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что детективы НАБУ сообщили трем должностным лицам о подозрении в участии в коррупционной схеме на ПАО "Укрзализныця".В незаконном отчуждении 20 млн гривен в результате деятельности схемы НАБУ подозревает двух директоров и бухгалтера компаний.