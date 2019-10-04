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У НАБУ надійшло понад 1,7 тис. звернень щодо можливої корупції

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 21:51
У НАБУ надійшло понад 1,7 тис. звернень щодо можливої корупції
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Всім зверненнями нададуть правову оцінку

Національний антикорупційного бюро України (НАБУ) за останні два тижні отримало понад 1,7 тис. звернень про можливу корупцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.

Як повідомляє, більше 960 повідомлень надійшли за телефоном, більш 360 - по електронній пошті і більше 370 - поштою.

Наголошується, що всі звернення належним чином зареєстрували, їм нададуть правову оцінку і відправлять відповіді заявникам.

"На що скаржаться? Неналежне досудове розслідування, реалізація соціальних, трудових прав і законних інтересів, порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства, порушення законодавства при примусовому виконанні судових рішень, питання, пов'язані з незгодою з судовими рішеннями та порушенням норм матеріального і процесуального права при їх прийняття", - йдеться в повідомленні

Також у відомстві зазначили, що нерідкі випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, але скаржаться на життєві обставини і сусідів.

Проте в Бюро підкреслили, що розслідування буде проводитися тільки по фактам, підслідним НАБУ. Тобто можливі злочини вчинені високопосадовцями місцевій громаді або інтересам держави було завдано збитків на понад 960 тис. гривень.

"Що стосується решти звернень, їх направлять в інші органи для розгляду в межах компетенції. Навіть за таких обставин НАБУ проінформує заявника про цей факт і повідомить, з яким органом варто надалі тримати зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що детективи НАБУ повідомили трьох посадовим особам про підозру в участі в корупційній схемі на ПАТ "Укрзалізниця".У незаконному відчуженні 20 млн гривень у результаті діяльності схеми НАБУ підозрює двох директорів і бухгалтера компаній.

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