НАБУ получит доступ к закрытой части Реестра деклараций НАПК

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детективам НАБУ дадут доступ к непубличной части реестра электронных деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открывает детективам Национального антикоррупционного бюро доступ к реестру электронных деклараций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Сообщается, что агентство подало на госрегистрацию в Минюст совместный приказ НАПК и директора НАБУ Артема Сытника относительно порядка доступа НАБУ в Реестр электронных деклараций.

Утвержденный порядок должен урегулировать вопрос обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части реестра. Документ также регулирует вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины рассекретила декларации военных прокуроров. В частности, новый главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

Позже стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) откроет доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра.