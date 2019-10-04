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НАПК намерено опубликовать декларации военных прокуроров

Новости » Общество    04.10.2019 - 16:57
НАПК намерено опубликовать декларации военных прокуроров
Иллюстративное фото (из открытых источников)

НАПК раскроет декларации с марта 2017 по 4 октября 2019 и не будет закрывать их в дальнейшем

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) откроет доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Такое решение было принято на заседании 4 октября, передает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в реестре в течение следующей недели.

"Согласно разъяснению заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 и не будет закрывать их в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября в НАПК не стали публиковать декларации военных прокуроров после отмены постановления, которое запрещало это делать.

Так, глава ведомства Александр Мангул обратился к главному военному прокурору Виктору Чумаку с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена мер безопасности касательно деклараций военных прокуроров.

Также РБК-Украина сообщало, что замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак 16 сентября отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

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