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ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров

Новости » Общество    16.09.2019 - 16:26
ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров
Фото: Виктор Чумак (УНИАН)

Ранее декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа  

Генеральная прокуратура Украины рассекретила декларации военных прокуроров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Сообщается, что замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак сегодня отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

"Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2017 года НАПК скрыло декларации сотрудников Генпрокуратуры. Перед этим сайт антикоррупционного агентства неделю не работал под предлогом технических работ. После того, как он возобновил работу, стало известно, что большинство госслужащих, чьи декларации стали скрытыми, являются работниками ГПУ и военных прокуратур.

В декабре 2017 года суд отказался рассекретить электронные декларации военных прокуроров. Тогда же стало известно, что они были засекречены решением бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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