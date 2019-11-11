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НАБУ отримає доступ до закритої частини Реєстру декларацій НАЗК

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:58
НАБУ отримає доступ до закритої частини Реєстру декларацій НАЗК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детективам НАБУ дадуть доступ до непублічної частини реєстру електронних декларацій

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкриває детективам Національного антикорупційного бюро доступ до реєстру електронних декларацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

Повідомляється, що агентство подало на держреєстрацію до Мін'юсту спільний наказ НАЗК і директора НАБУ Артема Ситника щодо порядку доступу НАБУ до Реєстру електронних декларацій.

Затверджений порядок повинен врегулювати питання забезпечення доступу детективів НАБУ до непублічної частини реєстру. Документ також регулює питання захисту інформації при взаємодії двох антикорупційних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України розсекретила декларації військових прокурорів. Зокрема, новий головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу.

Пізніше стало відомо, що Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкриє доступ до декларацій військових прокурорів в публічній частині реєстру.

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