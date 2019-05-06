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НАБУ подвело итоги апреля

Новости » Политика    06.05.2019 - 15:14
НАБУ подвело итоги апреля
Фото: директор НАБУ Артем Сытник (РБК-Украина)

Сейчас суды рассматривают 196 дел от НАБУ

На конец апреля 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП привлекли к ответственности 490 лиц. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

В частности, у 165 человек статус подозреваемых, 325 - обвиняемых в совершении уголовных коррупционных правонарушений. В пресс-службе отметили, что сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", которому инкриминируется причастность к хищению почти 1 млн гривен.

Также сотрудники НАБУ задержали в международном аэропорту "Борисполь" экстрадированного в Украину председателя правления ЧАО "ХК "Энергосеть", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн гривен. Ему сообщили о подозрении.

В течение апреля 2019 года НАБУ завершило расследование в четырех уголовных процессах. Среди прочего, расследованы факты:

  • завладения депутатом Киевского городского совета, экс-секретарем земельной комиссии, шестью земельными участками в Киеве;
  • нанесения 68,72 млн гривен убытков ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".

В НАБУ сообщили, что сейчас суды рассматривают 196 дел от НАБУ и САП, в которых обвиняются 325 лиц.

Напомним, сегодня детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения одесским мэром Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных деклараций за 2015 и 2016 годы.

Отметим, что в марте НАБУ сообщило, что расследует 724 уголовных производств, в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В частности, в НАБУ напомнили, что Генадию Труханову также объявили о подозрении во внесении недостоверной информации в электронных деклараций за 2015 и 2016 годы.

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