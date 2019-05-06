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НАБУ підбило підсумки квітня

Новини » Політика    06.05.2019 - 15:14
НАБУ підбило підсумки квітня
Фото: директор НАБУ Артем Ситник (РБК-Україна)

Наразі суди розглядають 196 справ від НАБУ

На кінець квітня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП притягнули до відповідальності 490 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Зокрема, 165 осіб мають статус підозрюваних, 325 - обвинувачених у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень. У прес-службі зазначили, що повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат", якому інкримінується причетність до розкрадання майже 1 млн гривень.

Також детективи затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" екстрадованого в Україну голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", підозрюваного у завданні збитків державі на суму понад 346 млн гривень. Йому повідомили про підозру.

Упродовж квітня 2019 року НАБУ завершило розслідування у чотирьох кримінальних провадженнях. Із-поміж іншого, розслідувані факти:

  • заволодіння депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії, шістьома земельними ділянками у Києві;
  • завдання 68,72 млн гривень збитків ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

У НАБУ повідомили, що наразі суди розглядають 196 справ від НАБУ і САП, в яких обвинувачуються 325 осіб.

Нагадаємо, сьогодні детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення одеським мером Генадієм Трухановим недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

Зазначимо, що у березні НАБУ повідомило, що розслідує 724 кримінальних проваджень, у межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.  Зокрема, у НАБУ нагадали, що Генадію Труханову також оголосили про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

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