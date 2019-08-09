НАБУ подозревает экс-директора карьера УЗ в незаконной торговле с Россией

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему директору Трудовского карьероуправления государственного предприятия "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" по делу растраты средств "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

"В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО 19 тыс. 765 тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесено 1,2 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Должностному лицу объявили о подозрении по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Напомним, детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Отметим, детективы НАБУ 17 января сообщили шести лицам о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.