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У НАБУ підтвердили обшуки у колишнього заступника голови ОП Шурми: що відомо

Фото: Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У липні у Німеччині баварські слідчі здійснили обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми.

Як повідомляє РБК-Україна, про це директор НАБУ Семен Кривоніс розповів в інтерв’ю "24 каналу".

Про обшуки у Шурми спочатку повідомило видання Spiegel.

"Ростислав Шурма був заступником глави Адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих баварські слідчі здійснили обшук у його будинку в місті Штарнберг", - йдеться в матеріалі.

Що кажуть у НАБУ

Директор НАБУ підтвердив обшуки у приватному будинку Шурми у Німеччині.

"Так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати я, в силу закону, не можу, ні перспективу цього кримінального провадження, ні його суть. Але це кримінальне провадження активно розслідується", - сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ чекає певну інформацію від німецьких правоохоронців в межах міжнародної співпраці.

Що відомо про Шурму

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу президента у листопаді 2021 року.

У вересні 2024 року його було звільнено з посади.

Перед цим, лютому 2024 року, НАЗК склало протокол на Ростислава Шурму. Його звинувачували у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.

У 2023 році повідомлялося, що Шурма може бути дотичним до скандалу, пов'язаного зі сплатою податків. Точніше - з оптимізацією їх сплати.

У квітні 2025 року НАБУ відкрило справу проти Шурми.

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