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В НАБУ подтвердили обыски у бывшего заместителя главы ОП Шурмы: что известно

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В июле в Германии баварские следователи провели обыски по месту жительства бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом директор НАБУ Семен Кривонос рассказал в интервью "24 каналу".

Об обысках у Шурмы сначала сообщило издание Spiegel.

"Ростислав Шурма был заместителем главы Администрации президента (речь об Офисе президента, - ред.) Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг", - говорится в материале.

Что говорят в НАБУ

Директор НАБУ подтвердил обыски в частном доме Шурмы в Германии.

"Да я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особенно комментировать я, в силу закона, не могу, ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть. Но это уголовное производство активно расследуется", - сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ ждет определенную информацию от немецких правоохранителей в рамках международного сотрудничества.

 

Что известно о Шурме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента в ноябре 2021 года.

В сентябре 2024 года он был уволен с должности.

Перед этим, в феврале 2024 года, НАПК составило протокол на Ростислава Шурму. Его обвиняли в использовании должностных полномочий в собственную пользу и пользу своей семьи.

В 2023 году сообщалось, что Шурма может быть причастен к скандалу, связанному с уплатой налогов. Точнее - с оптимизацией их уплаты.

В апреле 2025 года НАБУ открыло дело против Шурмы.

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НАБУОфис президентаРостислав Шурма