В Офисе президента новое назначение: кто получил должность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в подписанном главой государства указе.

На этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - заявил Шурма.

Отметим, что Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. В течение 15 лет работал в промышленности. С 2012 по 2019 год занимал должность гендиректора завода "Запорожсталь". Шурма также является членом наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".