НАБУ отрицает несанкционированную "прослушку" Стрижевской

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отрицает, что его ведомство установило несанкционированную "прослушку" в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской. Об этом он сказал журналистам.

Он подчеркнул, что любая "прослушка" осуществляется с "санкции суда".

"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда", - сказал Сытник, отвечая на вопрос об обнаружении в кабинете замглавы ГПУ несанкционированных прослушивающих спецсредств.

Напомним, вчера пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в служебном кабинете заместителя главы ГПУ Анжелы Стрижевской были обнаружены прослушивающие спецсредства. В ГПУ связывают это с делом Сытника.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле дело директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника было передано суду. Так, ГБР подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая стоимость отдыха составила не менее полумиллиона гривен.

Так, в июле 2016 года бывшую судью Печерского районного суда Киева Анжелу Стрижевскую назначили заместителем генерального прокурора Украины.