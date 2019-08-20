НАБУ заперечує несанкціоновану "прослушку" Стрижевської

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечує, що його відомство встановило несанкціоновану "прослушку" в кабінеті заступника генпрокурора Анжели Стрижевської. Про це він сказав журналістам.

Він підкреслив, що будь-яка "прослушка" здійснюється з "санкції суду".

"Ми не займаємося несанкціонованим прослуховуванням. Все, що ми слухаємо, робиться з санкції суду", - сказав Ситник, відповідаючи на питання про виявлення в кабінеті заступника голови ГПУ несанкціонованих прослуховуючих спецзасобів.

Нагадаємо, вчора прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що в службовому кабінеті заступника голови ГПУ Анжели Стрижевської були виявлені прослуховуючі спецзасоби. У ГПУ пов'язують це зі справою Ситника.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні справу директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника було передано суду. Так, ДБР підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" в Рівненській області, загальна вартість відпочинку склала не менше півмільйона гривень.

Так, у липні 2016 року колишню суддю Печерського районного суду Києва Анжелу Стрижевську призначили заступником генерального прокурора України.