В НАБУ отреагировали на неконституционность назначения Сытника

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) прокомментировали решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника. В НАБУ не считают, что решение КСУ означает прекращение полномочий Артема Сытника на должности директора.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

"Сытник - директор. Мы считаем что решение (КСУ, - ред.) не имеет обратной силы. Чтобы уволить Артема Сергеевича нужно указ президента. Но если он не имеет права назначать, значит и не имеет права увольнять", - сказал Углава.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля в парламент внесли постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, которое поддержали 209 народных депутатов.

В мае нардепы от "Слуги народа" обратились в КСУ относительно конституционности назначения Сытника в НАБУ.

Отметим, Сытник был назначен директором НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко № 218/2015 от 16 апреля 2015 года.