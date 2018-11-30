НАБУ відкрило кримінальну справу щодо Ситника та прокурора САП

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна, Віталій Носач)

Провадження було розпочате на виконання рішення Солом'янського райсуду Києва

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) порушило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директора відомства Артема Ситника і прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Слово і діло".

Провадження було розпочате на виконання рішення Солом'янського районного суду міста Києва.

Так, зазначені відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого зловживання службовим становищем Ситника та прокурора САП і при здійсненні розслідування справи. Йдеться про можливе незаконне збагачення начальника Управління національної безпеки Департаменту правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції Олександра Чурсіна.

Вказано, що раніше НАБУ також порушило справу за фактом можливої ​​службової недбалості щодо детектива, який розслідує справу Чурсіна.

Зазначимо, що НАБУ розслідує можливе збагачення Чурсіна. Слідство вважає, що чиновник, працюючи в правоохоронних органах, набув у власність цінні папери та корпоративні права на суму 3,6 млн гривень, які його дружина Марина Чурсіна внесла до статутного фонду ТОВ "КУА "ДІКВ-Л". Підкреслюється, що ця сума більш ніж у 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб і значно перевищує офіційний дохід його сім'ї.

Крім того, дружина Чурсіна є засновницею ТОВ "Адвокатське бюро "ДІКВ-Л", яке, у свою чергу, є учасником ТОВ "Факторингова компанія". Однак чиновник до декларації за 2015 рік відомості про те, що його дружина є бенефіціарним власником цього ТОВ, не вніс.

Також у ході розслідування з'ясували, що чиновник Мін'юсту у 2015 році володів інвестиційними сертифікатами КУА "ДІКВ-Л" на загальну суму 6,38 млн гривень і того ж року здійснив відчуження цінних паперів і корпоративних прав КУА "ДІКВ-Л" на загальну суму 24 млн гривень. Також у бюро дізналися, що згідно з декларацією чиновника Мін'юсту за 2014 рік, Чурсін володів цінними паперами на загальну суму 11,91 млн гривень.

Вказано, що, таким чином, Чурсін володів цінними паперами на суму 30 млн гривень, хоча, відповідно до даних ДФС, загальна сума його доходів за період з 1998 року до 2015 року склала 15,71 млн гривень, а його дружини - 2,14 млн гривень.

При цьому допитаний як свідок Чурсін не зміг повідомити, сертифікатами яких саме інвестиційних фондів КУА "ДІКВ-Л" він володів. За словами чиновника, інвестиційні сертифікати цієї фірми він придбав приблизно в 2012 році, точно не пам'ятає. Також Чурсін повідомив, що суму в розмірі 24 млн гривень у 2015 році не отримував. За його словами, вона була йому перерахована в 2016 році.

Нагадаємо, раніше НАБУ почало розслідування проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павло Петренко за фактом зловживань владою.

Як писало РБК-Україна раніше, бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної ради України Антона Геращенко.

Додамо також, в минулому році НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.