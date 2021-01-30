НАБУ открыло два дела против главы Днепропетровской областной прокуратуры

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства против главы Днепропетровской области прокуратуры Сергея Бижко. Уголовные производство открыто по заявлению депутата облсовета Андрея Денисенко.

Об этом говорится в выписке с Единого государственного реестра досудебных решений, копию которого опубликовал Денисенко в Facebook.

Первое производство открыли по обвинениям в превышении служебных полномочий. По версии Денисенко, Бижко назначил одного из прокуров в обход конкурса.

Второе по статье "служебная подделка", когда главный прокурор области якобы внес себя задним числом в группу по делу Денисенко.

Все вышеописанное, по словам депутата облсовета, Бижко совершил в рамках дела об обвинении Андрея Денисенко в нападении на полицейского в ходе протестов к приезду президента Украины Владимира Зеленского.

Хороші новини для Дніпра та області! НАБУ розслідує аж два кримінальних провадження щодо дій прокурора... Posted by Андрій Денисенко on Wednesday, January 27, 2021

Сам депутат считает дело заказным и политическим преследованием уже экс-главы облсовета Святослава Олейника, который избирался в областной совет.

"Оба преступления совершены господином Бижко в ходе уголовного производства, сфабрикованного против меня как политика и общественного деятеля по заказу его однокурсника и уже экс-главы облсовета Олейника. Убежден, что вскоре приставку экс мы сможем поставить и перед фамилией Бижко", - заявил Денисенко.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского. Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребление.