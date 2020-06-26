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НАБУ открыло дело на главу "Укрпошты" Смелянского

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 15:47
НАБУ открыло дело на главу "Укрпошты" Смелянского
Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Дело открыли во исполнение решения суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского. Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребление.

Информацию об этом РБК-Украина подтвердили в пресс-службе бюро.

"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, - ред.)", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ завести уголовное дело. В мае заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпошты", однако бюро отказалось внести сведения в реестр.

В заявлении говорилось о якобы безосновательном росте тарифов на международные почтовые отправления, которое комиссия осуществила по обращению "Укрпошты". Выгодоприобретателем повышения стоимости услуг назвали якобы генерального директора Игоря Смелянского и его замов.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ задержало на крупной взятке главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня; руководство области предлагало другому чиновнику за деньги не препятствовать его деятельности.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины УкрпочтаНАБУИгорь Смелянский
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