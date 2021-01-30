НАБУ відкрило дві справи проти голови Дніпропетровської обласної прокуратури

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження проти голови Дніпропетровської прокуратури області Сергія Біжка. Кримінальні провадження відкрито за заявою депутата облради Андрія Денисенка.

Про це йдеться у виписці з Єдиного державного реєстру досудових рішень, копію якого опублікував Денисенко Facebook.

Перше провадження відкрили за звинуваченнями в перевищенні службових повноважень. За версією Денисенко, Біжко призначив одного з прокурорів в обхід конкурсу.

Друге за статтею "службова підробка", коли головний прокурор області нібито вніс себе заднім числом групу по справі Денисенко.

Все вищеописане, за словами депутата облради, Біжко здійснив у рамках справи про звинувачення Андрія Денисенка у нападі на поліцейського в ході протестів до приїзду президента України Володимира Зеленського.

Хороші новини для Дніпра та області! НАБУ розслідує аж дві кримінальних провадження щодо дій прокурора... Posted by Андрій Денисенко on Wednesday, January 27, 2021

Сам депутат вважає справу замовною і політичним переслідуванням вже екс-голови облради Святослава Олійника, який обирався в обласну раду.

"Обидва злочини скоєні паном Біжко в ході кримінального провадження, сфабрикованої проти мене як політика і громадського діяча на замовлення його однокурсника і вже екс-голови облради Олійника. Переконаний, що незабаром приставку екс ми зможемо поставити і перед прізвищем Біжко", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу щодо гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання.