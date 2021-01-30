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НАБУ відкрило дві справи проти голови Дніпропетровської обласної прокуратури

Дніпро, Субота 30 січня 2021 18:57
НАБУ відкрило дві справи проти голови Дніпропетровської обласної прокуратури
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження проти голови Дніпропетровської прокуратури області Сергія Біжка. Кримінальні провадження відкрито за заявою депутата облради Андрія Денисенка.

Про це йдеться у виписці з Єдиного державного реєстру досудових рішень, копію якого опублікував Денисенко Facebook.

Перше провадження відкрили за звинуваченнями в перевищенні службових повноважень. За версією Денисенко, Біжко призначив одного з прокурорів в обхід конкурсу.

Друге за статтею "службова підробка", коли головний прокурор області нібито вніс себе заднім числом групу по справі Денисенко.

Все вищеописане, за словами депутата облради, Біжко здійснив у рамках справи про звинувачення Андрія Денисенка у нападі на поліцейського в ході протестів до приїзду президента України Володимира Зеленського.

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Posted by Андрій Денисенко on Wednesday, January 27, 2021

Сам депутат вважає справу замовною і політичним переслідуванням вже екс-голови облради Святослава Олійника, який обирався в обласну раду.

"Обидва злочини скоєні паном Біжко в ході кримінального провадження, сфабрикованої проти мене як політика і громадського діяча на замовлення його однокурсника і вже екс-голови облради Олійника. Переконаний, що незабаром приставку екс ми зможемо поставити і перед прізвищем Біжко", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу щодо гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання.

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