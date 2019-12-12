НАБУ открыло дело против Дубинского

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное расследование в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Об этом написал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

По его словам речь идет о лоббировании поправки, "после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления". Гончаренко заявил, что НАБУ открыло дело в отношении Дубинского, а также нардепов СН Александра Юрченко и Андрея Холодова.

Фото: документы (facebook.com/alexeygoncharenko)

Напомним, 3 октября депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко во время рассмотрения налоговым комитетом ко второму чтению законопроекта №1049 внесли в него поправку.

Согласно ей, табачные компании-производители обязаны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены (МРЦ). Зато для оптовых и розничных продавцов наценка на сигареты, так называемая маржа, составит 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Кроме того, в журналистском расследовании программы "Наші гроші" от Bihus.info было опубликовано расследование о доходах Дубинского. Журналисты установили, что он и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 млн долларов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расследование об имуществе Дубинского не содержит материалов, в которых можно увидеть коррупционную составляющую.